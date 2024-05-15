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  4. Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı?

Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı?

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda borsada bir ayda yüzde 58.73 kazandıran şirketi açıkladı. Aktaş ayrıca yazısında, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...

Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı? - Sayfa 1

Düşüştekiler

Pasifik Teknoloji (#PATEK): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %31,80 geriledi.

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Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı? - Sayfa 2

Ersu Gıda (#ERSU ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,51 geriledi.

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Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı? - Sayfa 3

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,84 geriledi.

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Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı? - Sayfa 4

Ekos Teknoloji (#EKOS ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,90 geriledi.

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