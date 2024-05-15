Borsada hangi ilaç şirketi bir ayda yüzde 59 kazandırdı?
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda borsada bir ayda yüzde 58.73 kazandıran şirketi açıkladı. Aktaş ayrıca yazısında, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...
Düşüştekiler
Pasifik Teknoloji (#PATEK): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %31,80 geriledi.
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Ersu Gıda (#ERSU ): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,51 geriledi.
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Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,84 geriledi.
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Ekos Teknoloji (#EKOS ): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,90 geriledi.
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