Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı?
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda bir yılda yüzde 329 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...
Düşüştekiler
Ersu Gıda (#ERSU ): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,88 geriledi.
1 | 10
Saray Matbaacılık (#SAMAT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,57 geriledi.
2 | 10
Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,80 geriledi.
3 | 10
Ditaş Doğan (#DITAS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,03 geriledi.
4 | 10