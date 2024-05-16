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  4. Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı?

Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı?

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda bir yılda yüzde 329 kazandıran hisseyi açıkladı. Aktaş yazısında ayrıca, borsa yatırımcılarının radarına giren hisseleri de analiz etti. İşte o şirketler...

Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı? - Sayfa 1

Düşüştekiler

Ersu Gıda (#ERSU ): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %45,88 geriledi.

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Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı? - Sayfa 2

Saray Matbaacılık (#SAMAT): 5 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,57 geriledi.

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Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı? - Sayfa 3

Emlak Konut GMYO (#EKGYO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %19,80 geriledi.

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Borsada hangi madencilik şirketi 1 yılda yüzde 329 kazandırdı? - Sayfa 4

Ditaş Doğan (#DITAS): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %29,03 geriledi.

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