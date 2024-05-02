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  4. Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı?

Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı?

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda borsada bir yılda yüzde 604 kazandıran hisseyi açıkladı. İşte yatırımcıların takibe aldığı 10 hisse ve performansları...

Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı? - Sayfa 1

YÜKSELİŞTEKİLER

Bossa (BOSSA): Son 1 aylık zirvesinde. Yıllık getirisi %120,78. F/K Oranı 7,72.

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Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı? - Sayfa 2

Enerjisa Enerji (#ENJSA): Yıllık zirvesine yakın bir seyirde. Son bir yılda %144,43 yükseldi.

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Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı? - Sayfa 3

Türkiye Sigorta (#TURSG): Bir yılda yüzde 604,58 yükseldi. F/K Oranı 8,41.

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Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı? - Sayfa 4

Osmanlı Menkul (#OSMEN): Bir günde %9,97, bir yılda %252 yükseldi. F/K Oranı 10,64.

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