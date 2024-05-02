Borsada hangi şirket bir yılda yüzde 604 kazandırdı?
Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda borsada bir yılda yüzde 604 kazandıran hisseyi açıkladı. İşte yatırımcıların takibe aldığı 10 hisse ve performansları...
YÜKSELİŞTEKİLER
Bossa (BOSSA): Son 1 aylık zirvesinde. Yıllık getirisi %120,78. F/K Oranı 7,72.
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Enerjisa Enerji (#ENJSA): Yıllık zirvesine yakın bir seyirde. Son bir yılda %144,43 yükseldi.
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Türkiye Sigorta (#TURSG): Bir yılda yüzde 604,58 yükseldi. F/K Oranı 8,41.
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Osmanlı Menkul (#OSMEN): Bir günde %9,97, bir yılda %252 yükseldi. F/K Oranı 10,64.
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