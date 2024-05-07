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Borsada hangi teknoloji şirketi zirveden inmiyor?

Zeynep Aktaş, zirveden inmeyen teknoloji şirketini ve borsada yatırımcıların radarına giren hisseleri EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldı. İşte o hisseler...

Borsada hangi teknoloji şirketi zirveden inmiyor? - Sayfa 1

DÜŞÜŞTEKİLER

Alarko Holding (#ALARK): Son bir aylık dibinin yüzde 3 üzerinde. Aylık %6,44 geriledi.

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Borsada hangi teknoloji şirketi zirveden inmiyor? - Sayfa 2

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): Yılbaşından bu yana %30 düştü. Dört aylık dibinin %12 üzerinde.

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Borsada hangi teknoloji şirketi zirveden inmiyor? - Sayfa 3

Birikim Varlık Yönetim (#BRKVY): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda %45,67, düştü.

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Borsada hangi teknoloji şirketi zirveden inmiyor? - Sayfa 4

İzdemir Enerji (IZENR): Yıllık zirvesinin %64 altında. Yıllık düşük 20,90 gördü. Fiyatı 28,22 TL.

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