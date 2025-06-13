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  4. Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul, İsrail-İran gerilimiyle düşüşle kapanırken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 1

13 Haziran Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,19 düşüşle 9311,88 puandan kapanış yaptı. Haftanın son işlem gününde 3 hisse taban, 2 hisse ise tavan fiyattan günü tamamladı.

İşte cuma günü en çok düşen hisseler...

1 | 21
Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 2

10 - Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL)
Kapanış fiyatı: 91,00 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,00

2 | 21
Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 3

9 - Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA)
Kapanış fiyatı: 83,25 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,02

3 | 21
Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 4

8 - Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE)
Kapanış fiyatı: 17,64 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,07

4 | 21