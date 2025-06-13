Borsada İsrail-İran gerginliği! İşte günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul, İsrail-İran gerilimiyle düşüşle kapanırken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
13 Haziran Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,19 düşüşle 9311,88 puandan kapanış yaptı. Haftanın son işlem gününde 3 hisse taban, 2 hisse ise tavan fiyattan günü tamamladı.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
1 | 21
9 - Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA)
Kapanış fiyatı: 83,25 TL
Günlük değişim: Yüzde -9,02
3 | 21