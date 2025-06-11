Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu
Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da en çok para girişi ve para çıkışının olduğu 10 hisse belli oldu.
Borsada geride kalan Çarşamba gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 9.686,11 puandan kapanış yaptı. 11 Haziran tarihinde BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı +2 milyar 627 milyon 51 bin TL olarak gerçekleşti. BIST 30 endeksinde ise +2 milyar 713 milyon 727 bin TL aktif fark oluştu.
Tüm hisselerde toplamda +2 milyar 935 milyon 642 bin TL aktif işlem farkı kaydedilidi.
İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...