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  4. Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu

Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu

Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da en çok para girişi ve para çıkışının olduğu 10 hisse belli oldu.

Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu - Sayfa 1

Borsada geride kalan Çarşamba gününde BIST 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 9.686,11 puandan kapanış yaptı. 11 Haziran tarihinde BIST 100 endeksinde aktif alış-satış farkı +2 milyar 627 milyon 51 bin TL olarak gerçekleşti. BIST 30 endeksinde ise +2 milyar 713 milyon 727 bin TL aktif fark oluştu.

Tüm hisselerde toplamda +2 milyar 935 milyon 642 bin TL aktif işlem farkı kaydedilidi.

İşte en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu - Sayfa 2

10 - Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
Aktif Fark: -291 milyon 698 bin TL

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Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu - Sayfa 3

9 - Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Aktif Fark: -259 milyon 862 bin TL

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Borsada para yağmuru: 4,7 milyar TL'lik dev hamle! Yatırımcıların gözdesi bu 10 hisse oldu - Sayfa 4

8 - Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD)
Aktif Fark: -236 milyon 335 bin TL

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