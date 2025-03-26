Borsada yabancı yatırımcı takip edildi: İşte yabancı payı artan ve düşen hisseler...
Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta toparlanmaya çalışan BİST 100 endeksi, 2 günde yüzde 7,42 yükseldi ve son kapanışını 9715’ten yaptı. Siyasi haber akışının borsada en sert fiyatlandığı 19-24 Mart işlemlerinde yabancı payı en fazla YKBNK, BIMAS, AKBNK, SAHOL ve THYAO hisselerinde geriledi. Buna karşılık ENKAI, KCHOL, TUPRS, FROTO ve CCOLA hisselerinde ise sınırlı da olsa yabancı payında artışlar gözlemlendi.
Borsa İstanbul’da geçen hafta yaşanan düşüşün ardından bu hafta toparlanma çabaları öne çıkıyor. BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde de %4,48 yükseldi ve 9715 puandan kapanış yaptı. Böylece endekste bu haftanın ilk 2 işlem gününde %7,42 yükseliş gerçekleşti.
Açığa satış işlemlerinin yasaklanması, bankalar da dahil olmak üzere hisse geri alım programlarının kolaylaştırılması, algoritmik işlemlerin sınırlanması ve teminat tutarlarının düşürülmesi, hisse senetlerinin toparlanmasını sağladı.
EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER
Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; MIATK, SOKM, REEDR, YEOTK, BIMAS, KARSN, ANHYT ve AKFYE %10,00-%9,00 arası primle “en fazla yükselen” hisseler oldu. En çok para girişi yaşanan hisseler ise BIMAS, KCHOL, YKBNK, ISCTR, THYAO ve TTKOM olarak sıralandı.
BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER
Endekste döviz bazında son kapanışın 255,91 dolardan gerçekleştiğini aktaran analistler, “258 dolar ilk önemli direnç olarak takip edilmeli. Bu direnç aşılırsa 265 dolara varacak yükselişler yaşanabilir.
Tekrar geri dönüş gerçekleşirse de 248 dolar ilk önemli destek olarak aşağıda takip edilmeli” diye konuşuyor. BİST 100’de söz konusu destek ve direnç seviyeleri, TL bazında 9425-10.000 aralığına işaret ediyor.