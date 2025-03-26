Borsada yabancı yatırımcı takip edildi: İşte yabancı payı artan ve düşen hisseler...

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; MIATK, SOKM, REEDR, YEOTK, BIMAS, KARSN, ANHYT ve AKFYE %10,00-%9,00 arası primle “en fazla yükselen” hisseler oldu. En çok para girişi yaşanan hisseler ise BIMAS, KCHOL, YKBNK, ISCTR, THYAO ve TTKOM olarak sıralandı.