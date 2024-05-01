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  4. Borsada yatırımcının takibindeki 10 hisse: Hangi şirketler fırsat sunuyor?

Borsada yatırımcının takibindeki 10 hisse: Hangi şirketler fırsat sunuyor?

Zeynep Aktaş, EKONOMİ Gazetesi için kaleme aldığı yazıda borsada yatırımcıların takibe aldığı 10 hisseyi inceledi. İşte o şirketler ve performansları...

Borsada yatırımcının takibindeki 10 hisse: Hangi şirketler fırsat sunuyor? - Sayfa 1

YÜKSELİŞTEKİLER

· Turkcell (#TCELL): Son 8 gündür yükselişte. Bir ayda %18,46, yıllık bazda %146,95 yükseldi.

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Borsada yatırımcının takibindeki 10 hisse: Hangi şirketler fırsat sunuyor? - Sayfa 2

· Türk Hava Yolları (#THYAO): 7 gündür yükselişte. 1 ayda %9,49, yıllık bazda %155,09 yükseldi.

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Borsada yatırımcının takibindeki 10 hisse: Hangi şirketler fırsat sunuyor? - Sayfa 3

· Tofaş Fabrika (#TOASO): Son 7 gündür sürekli yükselişte. Yıllık getirisi %53,34

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Borsada yatırımcının takibindeki 10 hisse: Hangi şirketler fırsat sunuyor? - Sayfa 4

· Oyak Çimento (#OYAKC): Son 7 gündür yükselişte. Bollinger bandın direncine geldi.

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