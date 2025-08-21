Borsadaki tekstil devinden sevindiren karar! Yüzde 125 oranında bedelli sermaye artırımı.

22 Ağustos Cuma günü bir şirket %125,22 oranında bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 222.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere % 125,22522 oranında ve 278.000.000 TL artırılarak, 500.000.000 TL’ye yükseltilmesi kapsamında; Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 22.08.2025 olarak belirlendi.