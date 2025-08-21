Borsadaki tekstil devinden sevindiren karar! Yüzde 125 oranında bedelli sermaye artırımı.
Borsa İstanbul’da 20 Ağustos’ta tarihi kapanış geldi. Yükselmeye devam eden borsada tekstil şirketi yüzde 125 oranında bedelli sermaye artırımı yapacağını açıkladı.
Borsa İstanbul’da 18-21 Ağustos haftasında dalgalı bir seyir izlendi. Yurt içi piyasalarda enflasyon ve faiz beklentileri yakından takip edilirken, küresel tarafta ABD ve Avrupa’dan gelen ekonomik veriler yatırımcıların yön arayışını etkiledi.
BIST 100 endeksi hafta genelinde zaman zaman satış baskısı yaşasa da bankacılık ve teknoloji hisselerindeki alımlar endeksi destekledi. Yatırımcıların güvenli liman arayışında döviz ve altına yönelmesiyle borsada işlem hacmi sınırlı kaldı.
TEKSTİL DEVİ BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak makroekonomik verilerin endeks üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Rotaborsa.com’daki bilgiye göre borsada işlem gören tekstil üreticisi bedelsiz sermaye artırımı yapacak.
22 Ağustos Cuma günü bir şirket %125,22 oranında bedelli sermaye artırımına gidecek. Şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 222.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere % 125,22522 oranında ve 278.000.000 TL artırılarak, 500.000.000 TL’ye yükseltilmesi kapsamında; Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 22.08.2025 olarak belirlendi.