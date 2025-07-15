Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var
Borsa İstanbul’da 2025 yılının birinci çeyrek finansal verilerine göre net borçları en düşük seviyede olan şirketler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi yaklaşırken, yatırımcıların yakından takip ettiği 2025 yılı birinci çeyrek finansal tablolarına göre net borcu eksi olan şirketlerin listesi netlik kazandı. Halka açık firmalar arasında finansal açıdan güçlü yapısıyla öne çıkan şirketler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izleniyor.
İşte net borcu en düşük olan şirketler...