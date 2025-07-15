  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var

Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var

Borsa İstanbul’da 2025 yılının birinci çeyrek finansal verilerine göre net borçları en düşük seviyede olan şirketler belli oldu.

Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi yaklaşırken, yatırımcıların yakından takip ettiği 2025 yılı birinci çeyrek finansal tablolarına göre net borcu eksi olan şirketlerin listesi netlik kazandı. Halka açık firmalar arasında finansal açıdan güçlü yapısıyla öne çıkan şirketler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle izleniyor.

İşte net borcu en düşük olan şirketler...

1 | 21
Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var - Sayfa 2

20 - Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
Net borç: -13 milyar 939 milyon TL

2 | 21
Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var - Sayfa 3

19 - Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO)
Net borç: -15 milyar 414 milyon TL

3 | 21
Borsanın borçsuzlar kulübü belli oldu! Bu şirketlerin borcu yok hatta nakit fazlası var - Sayfa 4

18 - Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG)
Net borç: -16 milyar 501 milyon TL

4 | 21