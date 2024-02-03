Borsanın şubat performansları: BİST 100'de son yıllarda en iyi getiri sağlayan hisseler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Şubat ayına iyi bir giriş yapan BIST 100 endeksi, son 10 yılın şubat aylarında ise karışık bir performans sergiledi. Son 5 yılda endekse göre her yıl daha iyi getiri sağlayan hisseler arasında İskenderun Demir Çelik, öne çıkarken, onu Ulusoy Elektrik, Vakko Tekstil, Alarko Holding ve Aksa Akrilik izledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü 8.665,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.762,89 puana taşıdı. 1 | 13

BIST 100 endeksi, son 10 yılın şubat aylarında ise karışık bir performans sergiledi. 2 | 13

Derlenen verilere göre, son 10 yılın şubat aylarında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 5 ayın ortalaması yüzde 1,87 hesaplanırken, düşüş olan ayların ortalaması yüzde 3,95 oldu. 3 | 13