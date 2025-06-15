Borsaya 11,5 milyar TL’lik dev para girişi! Bu hisselere yatırımcılar adeta akın etti

Borsada 10-13 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 1,84 düşüşle 9311,88 puandan kapanış yaptı. Haftalık verilere göre BİST100 endeksinde aktif işlem farkı +7,9 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +8,8 milyar TL olarak kaydedildi. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +7,4 milyar TL oldu.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...