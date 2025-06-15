Borsaya 11,5 milyar TL’lik dev para girişi! Bu hisselere yatırımcılar adeta akın etti
Borsa İstanbul’da geride kalan haftada en yüksek aktif işlem farkı görülen 10 hisse belli oldu. Haftalık bazda en fazla para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler açıklandı.
Borsada 10-13 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 1,84 düşüşle 9311,88 puandan kapanış yaptı. Haftalık verilere göre BİST100 endeksinde aktif işlem farkı +7,9 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +8,8 milyar TL olarak kaydedildi. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı +7,4 milyar TL oldu.
İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...
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