BOTAŞ 223 personel alımı başvuru şartları açıklandı; İşte kritik tarihler
BOTAŞ 223 personel alımı başvuru şartları belli oldu. KPSS şartları gözetilerek yapılacak iş alımı için şimdiden binlerce aday başvuru hazırlıklara başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından yayımlanan personel alımı ilanı, iş arayan binlerce adayın gündemine oturdu.
Farklı kadrolarda istihdam edilecek yeni personel alımının detayları netleşti. Peki, BOTAŞ personel alımı başvuruları ne zaman ve kimler başvuru yapabilecek? İşte 2025 yılı BOTAŞ iş ilanı sürecine dair merak edilen tüm bilgiler.
BOTAŞ personel alımı için beklenen başvuru süreci, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.