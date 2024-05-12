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Yaz yaklaşıyor: Klima ve buzdolapları fiyatları cep yakıyor!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bir evin olmazsa olmazı, mutfakların en temel eşyası olan buzdolabı ile yaz aylarının vazgeçilmezi klima fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. İşte, ekonomim.com'un derlediği bilgilere göre değişik markalarda buzdolabı ve klima fiyatları...

Yaz yaklaşıyor: Klima ve buzdolapları fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 1

Arçelik 270514 EI no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 514 L

Ürün rengi : Leke tutmayan inoks

Fiyat: 38.629 TL

Arçelik Buzdolabı Fiyatları

 Arçelik 391641 EI gardırop tipi buzdolabı  

 Toplam hacim (L): 580 L 

Ürün rengi: Leke tutmayan inoks

Fiyat: 58.509 TL

 Arçelik 574508 MB no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 508 l

Ürün rengi: Beyaz

Fiyat: 36.079 TL

 Arçelik 274532 EI no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 532 L

Ürün rengi : Leke tutmayan inoks

Fiyat: 49.369 TL

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Yaz yaklaşıyor: Klima ve buzdolapları fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 2

Arçelik 583630 EI no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 630 L

Ürün rengi:Leke tutmayan inoks

Fiyat: 63.029 TL

 Arçelik 454270 MB çift kapılı buzdolabı

 Toplam hacim (L): 257 L

Ürün rengi: Beyaz

Fiyat: 17.089 TL

 Arçelik 270482 MI no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 392 L

Ürün rengi: Leke tutmayan inoks

Fiyat: 28.019 TL

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Yaz yaklaşıyor: Klima ve buzdolapları fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 3

Arçelik klima fiyatları

Arçelik Z40512 MD Multi Klima
Fiyat: 14.439 TL
 
Arçelik 15325 s ekolojik ınverter klima 

Fiyat: 22.999 TL

  Arçelik 18325 ekolojik ınverter klima 18.000 Btu/h

Fiyat: 32.999 TL

Arçelik 24465 HP ultra hijyen plus ınverter klima 24000 Btu/h

Fiyat: 45.999 TL

 Arçelik 24560 HP ultra hijyen plus posmart ınverter klima
Fiyat: 51.999 TL

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Yaz yaklaşıyor: Klima ve buzdolapları fiyatları cep yakıyor! - Sayfa 4

Beko buzdolabı fiyatları

Beko 660316 MB no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 316 L

Ürün rengi: Beyaz

Fiyat: 25.499 TL

Beko 670490 IEB no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 490 L

Ürün rengi: Beyaz

Fiyat: 33.749 TL

Beko 974508 MB no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 508 L

Ürün rengi: Beyaz

Fiyat: 36.079 TL

 Beko 683721 EI no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 615 L

Ürün Rengi : Leke Tutmayan İnoks

Fiyat: 49.699 TL

Beko 191625 EI gardırop tipi buzdolabı

 Toplam hacim (L): 572 L

Ürün rengi: Leke tutmayan inoks

Fiyat: 58.069 TL

 Beko 983630 EB no frost buzdolabı

 Toplam hacim (L): 630 L

Ürün rengi: Leke tutmayan inoks

Fiyat: 61.019 TL

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