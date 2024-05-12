Yaz yaklaşıyor: Klima ve buzdolapları fiyatları cep yakıyor!
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bir evin olmazsa olmazı, mutfakların en temel eşyası olan buzdolabı ile yaz aylarının vazgeçilmezi klima fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. İşte, ekonomim.com'un derlediği bilgilere göre değişik markalarda buzdolabı ve klima fiyatları...
Arçelik 270514 EI no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 514 L
Ürün rengi : Leke tutmayan inoks
Fiyat: 38.629 TL
Arçelik Buzdolabı Fiyatları
Arçelik 391641 EI gardırop tipi buzdolabı
Toplam hacim (L): 580 L
Ürün rengi: Leke tutmayan inoks
Fiyat: 58.509 TL
Arçelik 574508 MB no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 508 l
Ürün rengi: Beyaz
Fiyat: 36.079 TL
Arçelik 274532 EI no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 532 L
Ürün rengi : Leke tutmayan inoks
Fiyat: 49.369 TL
Arçelik 583630 EI no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 630 L
Ürün rengi:Leke tutmayan inoks
Fiyat: 63.029 TL
Arçelik 454270 MB çift kapılı buzdolabı
Toplam hacim (L): 257 L
Ürün rengi: Beyaz
Fiyat: 17.089 TL
Arçelik 270482 MI no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 392 L
Ürün rengi: Leke tutmayan inoks
Fiyat: 28.019 TL
Arçelik klima fiyatları
Arçelik Z40512 MD Multi Klima
Fiyat: 14.439 TL
Arçelik 15325 s ekolojik ınverter klima
Fiyat: 22.999 TL
Arçelik 18325 ekolojik ınverter klima 18.000 Btu/h
Fiyat: 32.999 TL
Arçelik 24465 HP ultra hijyen plus ınverter klima 24000 Btu/h
Fiyat: 45.999 TL
Arçelik 24560 HP ultra hijyen plus posmart ınverter klima
Fiyat: 51.999 TL
Beko buzdolabı fiyatları
Beko 660316 MB no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 316 L
Ürün rengi: Beyaz
Fiyat: 25.499 TL
Beko 670490 IEB no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 490 L
Ürün rengi: Beyaz
Fiyat: 33.749 TL
Beko 974508 MB no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 508 L
Ürün rengi: Beyaz
Fiyat: 36.079 TL
Beko 683721 EI no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 615 L
Ürün Rengi : Leke Tutmayan İnoks
Fiyat: 49.699 TL
Beko 191625 EI gardırop tipi buzdolabı
Toplam hacim (L): 572 L
Ürün rengi: Leke tutmayan inoks
Fiyat: 58.069 TL
Beko 983630 EB no frost buzdolabı
Toplam hacim (L): 630 L
Ürün rengi: Leke tutmayan inoks
Fiyat: 61.019 TL