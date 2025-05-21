Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu
Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi tamamlanırken, önümüzdeki 12 aya dair en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu.
33 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma ve strateji raporları incelenerek kapsamlı bir analiz yapıldı. En az iki kurumdan hedef fiyat tahmini alan 84 hisse değerlendirmeye alındı.
ForInvest Haber haberine göre listenin zirvesindeki hissede yüzde 100’ün üzerinde getiri potansiyeli öngörüldü. En az beş kurumun tahminine dayanan hisseler arasında ise yüzde 90’a yaklaşan potansiyeller dikkat çekti.
İşte en az 5 aracı kuruma göre yıl sonuna kadargetiri potansiyeli en yüksek hisseler...
20 - TCELL
Yapılan tahmin sayısı: 20
Hedef fiyat ortalaması: 155,36 TL
Son işlem fiyatı: 99,35 TL
Yıl başından bu yana getiri: Yüzde 7,06
Getiri potansiyeli: Yüzde 56,38