Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu

ForInvest Haber haberine göre listenin zirvesindeki hissede yüzde 100’ün üzerinde getiri potansiyeli öngörüldü. En az beş kurumun tahminine dayanan hisseler arasında ise yüzde 90’a yaklaşan potansiyeller dikkat çekti.

İşte en az 5 aracı kuruma göre yıl sonuna kadargetiri potansiyeli en yüksek hisseler...