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  4. Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu

Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi tamamlanırken, önümüzdeki 12 aya dair en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu.

Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu - Sayfa 1

33 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma ve strateji raporları incelenerek kapsamlı bir analiz yapıldı. En az iki kurumdan hedef fiyat tahmini alan 84 hisse değerlendirmeye alındı.

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Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu - Sayfa 2

 ForInvest Haber haberine göre listenin zirvesindeki hissede yüzde 100’ün üzerinde getiri potansiyeli öngörüldü. En az beş kurumun tahminine dayanan hisseler arasında ise yüzde 90’a yaklaşan potansiyeller dikkat çekti.

İşte en az 5 aracı kuruma göre yıl sonuna kadargetiri potansiyeli en yüksek hisseler...

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Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu - Sayfa 3

20 - TCELL
Yapılan tahmin sayısı: 20
Hedef fiyat ortalaması: 155,36 TL
Son işlem fiyatı: 99,35 TL
Yıl başından bu yana getiri: Yüzde 7,06
Getiri potansiyeli: Yüzde 56,38

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Bu 2 hisseye dikkat: Yüzde 100’ün üstüne çıktı! Getiri potansiyeli en yüksek hisseler belli oldu - Sayfa 4

19 - VESTL
Yapılan tahmin sayısı: 5
Hedef fiyat ortalaması: 63,43 TL
Son işlem fiyatı: 40,52 TL
Yıl başından bu yana getiri: Yüzde -43,17
Getiri potansiyeli: Yüzde 56,54

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