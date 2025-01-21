Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ)
Bim'de yarın (22 Ocak) beyaz eşya çeşitlerinde indirim başlıyor. Buzdolabından, çamaşır makinesine, çamaşır kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar bir evin vazgeçilmezi olan beyaz eşyalarda geçerli bu büyük indirimi kaçırmayın. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor ve tüm ürünler 2 yıl garantili. İşte Bim'de geçerli olan indirimli beyaz eşya ürünlerinin fiyatları...
BİM KEYSMART BEYAZ EŞYA FİYAT LİSTESİ
KEY 490 NFS NOFROST BUZDOLABI (GRİ RENK)
Özellikleri:
- Kapı açık alarmı
- Tatil modu
- Dondurucu bölme 150 L
- Soğutucu bölme 340 L
Fiyat: 20.990 TL
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KEY 430 NFS NOFROST BUZDOLABI
Özellikleri:
- Kapı açık alarmı
- Tatil modu
- Dondurucu bölme 93 L
- Soğutucu bölme 264 L
Fiyat: 16.990 TL
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KEY 330 STE BUZDOLABI
Özellikleri:
- İki kapılı
- 1 adet sebze saklama bölmesi
- Dondurucu bölme 71 L
- Soğutucu bölme 245 L
Fiyat: 11.990 TL
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