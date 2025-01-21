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  4. Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ)

Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ)

Bim'de yarın (22 Ocak) beyaz eşya çeşitlerinde indirim başlıyor. Buzdolabından, çamaşır makinesine, çamaşır kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar bir evin vazgeçilmezi olan beyaz eşyalarda geçerli bu büyük indirimi kaçırmayın. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor ve tüm ürünler 2 yıl garantili. İşte Bim'de geçerli olan indirimli beyaz eşya ürünlerinin fiyatları...

Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ) - Sayfa 1

BİM KEYSMART BEYAZ EŞYA FİYAT LİSTESİ

KEY 490 NFS NOFROST BUZDOLABI (GRİ RENK)

Özellikleri:

- Kapı açık alarmı

- Tatil modu

- Dondurucu bölme 150 L

- Soğutucu bölme 340 L

Fiyat: 20.990 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ) - Sayfa 2

KEY 430 NFS NOFROST BUZDOLABI

Özellikleri:

- Kapı açık alarmı

- Tatil modu

- Dondurucu bölme 93 L

- Soğutucu bölme 264 L

Fiyat: 16.990 TL

 

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Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ) - Sayfa 3

KEY 330 STE BUZDOLABI

Özellikleri:

- İki kapılı

- 1 adet sebze saklama bölmesi

- Dondurucu bölme 71 L

- Soğutucu bölme 245 L

Fiyat: 11.990 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Bim'e 22 Ocak'tan itibaren beyaz eşya geliyor (BİM BEYAZ EŞYA İNDİRİMLERİ) - Sayfa 4

KEY 8002 CM 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Özellikleri:

- Program takibi

- Çocuk kilidi

- Dengesiz yük kontrolü

- Taşıma emniyeti

Fiyat: 9,790 TL

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