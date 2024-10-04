Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU)
BİM'e 9 Ekim tarihinde No Frost buzdolabı geliyor. Üstelik büyük indirim ile satışa sunulacak. Buzdolabının yanı sıra çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi de 9 Ekim'de BİM marketlerde satışa sunulacak.
NO FROST BUZDOLABI - KEY 490 NFS
ÖZELLİKLERİ:
Kapı açık alarmı
Tatil modu
Dondurucu bölme: 150 litre
Soğutucu bölme: 340 litre
FİYAT:
19,975 TL
NO FROST BUZDOLABI - KEY 430 NFS
ÖZELLİKLERİ:
Kapı açık alarmı
Tatil modu
Dondurucu bölme: 150 litre
Soğutucu bölme: 340 litre
FİYAT:
14.975 TL
NO FROST BUZDOLABI - KEY 50 NFE
ÖZELLİKLERİ:
Elektronik kontrol sistemi
LED aydınlatma
Kapı açık alarmı
Temperli cam rafları
Eko-tatil modu
Hızlı soğutma-dondurma
Dondurucu bölme: 59 litre
Soğutucu bölme: 167 litre
FİYAT:
10.975 TL
BUZDOLABI KEY 330 STE
ÖZELLİKLERİ:
İki kapılı
Bir adet sebze saklama bölmesi
Dondurucu bölme: 71 litre
Soğutucu bölme: 245 litre
FİYAT:
11.275 TL