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  4. Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU)

Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU)

BİM'e 9 Ekim tarihinde No Frost buzdolabı geliyor. Üstelik büyük indirim ile satışa sunulacak. Buzdolabının yanı sıra çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi de 9 Ekim'de BİM marketlerde satışa sunulacak.

Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 1

NO FROST BUZDOLABI - KEY 490 NFS


ÖZELLİKLERİ:

Kapı açık alarmı

Tatil modu

Dondurucu bölme: 150 litre

Soğutucu bölme: 340 litre

FİYAT: 

19,975 TL

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Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 2

NO FROST BUZDOLABI - KEY 430 NFS

ÖZELLİKLERİ:

Kapı açık alarmı

Tatil modu

Dondurucu bölme: 150 litre

Soğutucu bölme: 340 litre

FİYAT: 

14.975 TL

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Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 3

NO FROST BUZDOLABI - KEY 50 NFE

ÖZELLİKLERİ:

Elektronik kontrol sistemi

LED aydınlatma

Kapı açık alarmı

Temperli cam rafları

Eko-tatil modu

Hızlı soğutma-dondurma

Dondurucu bölme: 59 litre

Soğutucu bölme: 167 litre

FİYAT:

10.975 TL

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Bu fırsat kaçmaz! BİM’e No Frost buzdolabı geliyor (BİM 9 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 4

BUZDOLABI KEY 330 STE

ÖZELLİKLERİ:

İki kapılı

Bir adet sebze saklama bölmesi

Dondurucu bölme: 71 litre

Soğutucu bölme: 245 litre

FİYAT:

11.275 TL

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