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Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT)

Happy Center'da dana kıyma, dana kuşbaşı, kuzu but, kuzu kol, kuzu gerdan ve kuzu saç kavurmada 9 Şubat'a kadar geçerli büyük indirim fırsatı... İşte, Happy Center indirimli kırmızı et fiyatları...

Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT) - Sayfa 1

DANA KIYMA KG

Fiyat: 379 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT) - Sayfa 2

DANA KUŞBAŞI EKONOMİK KG

Fiyat: 399 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT) - Sayfa 3

KUZU BUT KG

Fiyat: 629,95 TL

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Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT) - Sayfa 4

KUZU KOL KG

Fiyat: 599,95 TL

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