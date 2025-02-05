Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT)
Bu fırsat kaçmaz! Happy Center et fiyatlarında indirim (SON İNDİRİM TARİHİ 9 ŞUBAT)
Happy Center'da dana kıyma, dana kuşbaşı, kuzu but, kuzu kol, kuzu gerdan ve kuzu saç kavurmada 9 Şubat'a kadar geçerli büyük indirim fırsatı... İşte, Happy Center indirimli kırmızı et fiyatları...
DANA KIYMA KG
Fiyat: 379 TL
1 | 6
DANA KUŞBAŞI EKONOMİK KG
Fiyat: 399 TL
2 | 6
KUZU BUT KG
Fiyat: 629,95 TL
3 | 6
KUZU KOL KG
Fiyat: 599,95 TL
4 | 6
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