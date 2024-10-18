Bu fırsat kaçmaz! Kim markette peynirden salçaya ve zeytinyağına kadar gıda ürünlerinde dev indirim
Kim’de peynirden salçaya, yoğurttan zeytinyağına kadar birçok gıda ürününde indirim fırsatı var. Belirli günlerde indirim olan bu fırsatı kaçırmayın. Peki, hangi marka ürünler indirimde? İşte, Kim indirimli gıda ürünleri…
ALTINKILIÇ KLASİK İNEK PEYNİRİ 400 GRAM DİLİMLİ
Raf fiyatı: 179,99 TL
İndirimli satış fiyatı: 159,99 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 31 Ekim
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SÜTAŞ BEYAZ PEYNİR 500 GRAM
Raf fiyatı: 97,50 TL
İndirimli satış fiyatı: 89,99 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 1 Kasım
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İÇİM SÜZME PEYNİR 900 GRAM
Raf fiyatı: 156,99 TL
İndirimli satış fiyatı: 139,99 TL
İndirim geçerlilik tarihi: 30 Ekim
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