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  4. CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak!

CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak!

CarrefourSA, CarrefourSA karta özel çaylarda büyük indirim yaptı. İşte, CarrefourSA karta özel indirimli çay fiyatları…

CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak! - Sayfa 1

DOĞADAN EARL GREY DEMLİK SÜZME POŞET ÇAY 100 ADET

Raf fiyatı: 180,75 TL

CarrefourSA karta özel fiyatı: 126,55 TL

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CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak! - Sayfa 2

DOĞADAN GİZLİ BAHÇE DEMLİK 48 ADET

Raf fiyatı: 91,90 TL

CarrefourSA karta özel fiyatı: 63,90 TL

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CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak! - Sayfa 3

ÇAYKUR SÜZME BARDAK POŞET ÇAY 100 ADET

Raf fiyatı: 160,50 TL

CarrefourSA karta özel fiyatı: 108 TL

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CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak! - Sayfa 4

LIPTON EARL GREY SÜZME POŞET ÇAY 25 ADET

Raf fiyatı: 75,90 TL

CarrefourSA karta özel fiyatı: 60,75 TL

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