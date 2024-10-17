CarrefourSA Çay Fiyatlarında Dev İndirim Yaptı! CarrefourSA Kartı Olan Herkes Yararlanacak!
CarrefourSA, CarrefourSA karta özel çaylarda büyük indirim yaptı. İşte, CarrefourSA karta özel indirimli çay fiyatları…
DOĞADAN EARL GREY DEMLİK SÜZME POŞET ÇAY 100 ADET
Raf fiyatı: 180,75 TL
CarrefourSA karta özel fiyatı: 126,55 TL
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DOĞADAN GİZLİ BAHÇE DEMLİK 48 ADET
Raf fiyatı: 91,90 TL
CarrefourSA karta özel fiyatı: 63,90 TL
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ÇAYKUR SÜZME BARDAK POŞET ÇAY 100 ADET
Raf fiyatı: 160,50 TL
CarrefourSA karta özel fiyatı: 108 TL
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LIPTON EARL GREY SÜZME POŞET ÇAY 25 ADET
Raf fiyatı: 75,90 TL
CarrefourSA karta özel fiyatı: 60,75 TL
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