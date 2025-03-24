Bu hafta 12 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?

HANGİ GELİŞMELER İZLENECEK?

Ekonomistler, yeni haftada da yargı süreci ile ilgili muhtemel yeni haber akışlarının önemli olduğunu vurguluyor. Öte yandan döviz kurlarındaki gelişmelerin de enflasyon için önemine işaret edilirken, faizlerde yaşanan artış ve düzenleyici otoritelerden gelebilecek yeni tedbirler, odak noktasında olacak.