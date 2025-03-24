Bu hafta 12 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?
Borsada en yoğun temettü ödemeleri bu hafta gerçekleşecek. 12 borsa şirketi, yatırımcısına bu hafta kâr payı dağıtacak. Hisse senetlerinde geçen hafta yaşanan sert düşüşler, temettü verimliliklerini de yukarı çekti. TUPRS 2025 temettü ilk taksit ödemesi de cuma günü gerçekleşecek. Şirket, hisse başına net 6,62 TL kâr payı ödeyecek. Son kapanış fiyatına göre TUPRS temettü verimliliği yüzde 4,88 olarak gerçekleşiyor.
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta 9044,64 puandan kapanış yaptı. BİST 100 endeksi iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle %16,57 gibi yüksek oranda geriledi.
Son gelişmelere bakıldığında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ise kayyum atanmadı.
HANGİ GELİŞMELER İZLENECEK?
Ekonomistler, yeni haftada da yargı süreci ile ilgili muhtemel yeni haber akışlarının önemli olduğunu vurguluyor. Öte yandan döviz kurlarındaki gelişmelerin de enflasyon için önemine işaret edilirken, faizlerde yaşanan artış ve düzenleyici otoritelerden gelebilecek yeni tedbirler, odak noktasında olacak.
TEMETTÜ VERİMLERİ YÜKSELDİ
Bu arada borsadaki hisse senetlerinde geçen hafta yaşanan sert düşüşler, temettü verimliliklerini de yukarı çekti. Borsada en yoğun temettü ödemeleri de bu hafta gerçekleşecek.
Bu hafta kâr payı ödeyecek şirketlere bakıldığında, İş Yatırım Menkul Değerler %11,34 temettü verimi ile dikkat çekiyor.