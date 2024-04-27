Bu hafta en çok hangi hisse kazandırdı?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,64 azalışla 2 bin 436 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 5,14 azalarak 16 bin 364 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 4 bin 343 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 110 liraya indi.