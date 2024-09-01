Bu hafta en çok hangi hisse senetleri kazandırdı?

En çok değer kaybedenler Kayseri Şeker Fabrikası

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,91 ile Kayseri Şeker Fabrikası, yüzde 11,04 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 7,44 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 472 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding, 471 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA ve 414 milyar 690 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.