Bu hafta en çok hangi hisse senetleri kazandırdı?
Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,41 değer kaybetti. Peki, en çok hangi hisse senetleri ve fonlar kazandırdı/kaybettirdi?
Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.523 ve en yüksek 9.888 puanı gördü.
Batıçim Batı Anadolu Çimento en çok prim yapan hisse
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,66 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento oldu.
Batıçim Batı Anadolu Çimento’yu, yüzde 7,32 ile Pegasus Hava Taşımacılığı, yüzde 7,04 ile Çimsa Çimento izledi.
En çok değer kaybedenler Kayseri Şeker Fabrikası
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,91 ile Kayseri Şeker Fabrikası, yüzde 11,04 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 7,44 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 472 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding, 471 milyar 660 milyon lirayla Garanti BBVA ve 414 milyar 690 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
Yatırım ve BES fonları değer kaybettirdi
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,23, BES fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,80 ile "Para Piyasası Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,01 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında ise, en fazla yükseliş yüzde 0,80 ile "Para Piyasası"nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 1,74 ile "Hisse Senedi" oldu.