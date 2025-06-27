Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?
Haziran ayının son haftasında finansal piyasalarda haftanın en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı.
GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 azalışla 4 bin 199 liraya indi.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 düşüşle 28 bin 383 liraya indi.