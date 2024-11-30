Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...
Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Peki borsa, altın, Euro ve Dolar, yatırımcısına ne kazandırdı? İşte bu sorunun yanıtı...
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, Dolar/TL yüzde 0,42 ve Euro/TL yüzde 1,76 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,17 azaldı.
BIST 100 endeksi, en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,07 üzerinde 9.652,00 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi.