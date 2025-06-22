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  4. Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD...

Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD...

Borsa İstanbul’da 23-27 Haziran tarihleri arasında 7 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak.

Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD... - Sayfa 1

Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da devam edecek.

Bu hafta Temettü ödemesi yapacak şirketler şu şekilde: 
Ayen Enerji (AYEN), Ulusal Faktoring (ULUFA), Kuzey Boru (KBORU), Şekerbank (SKBNK), TAB Gıda (TABGD), Atakey Patates (ATAKP) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO).

İşte temettü tutarları ve ödeme tarihleri...

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Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD... - Sayfa 2

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Hisse başı 0,2492835 TL brüt ve 0,2118909 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran (3. taksit)

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Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD... - Sayfa 3

Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
Hisse başı 0,2909259 TL brüt ve 0,2472870 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran

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Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD... - Sayfa 4

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU)
Hisse başı 0,2148206 TL brüt ve 0,1825975 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 24 Haziran

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