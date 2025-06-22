Bu hafta hesaplarını kontrol edin! 7 şirket temettü dağıtıyor: AYEN, ULUFA, KBORU, SKBNK, TABGD...
Borsa İstanbul’da 23-27 Haziran tarihleri arasında 7 şirket, yatırımcılarına temettü dağıtacak.
Borsada işlem gören halka açık şirketlerin kâr payı ödemeleri önümüzdeki hafta da devam edecek.
Bu hafta Temettü ödemesi yapacak şirketler şu şekilde:
Ayen Enerji (AYEN), Ulusal Faktoring (ULUFA), Kuzey Boru (KBORU), Şekerbank (SKBNK), TAB Gıda (TABGD), Atakey Patates (ATAKP) ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PAGYO).
İşte temettü tutarları ve ödeme tarihleri...
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Hisse başı 0,2492835 TL brüt ve 0,2118909 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran (3. taksit)
Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA)
Hisse başı 0,2909259 TL brüt ve 0,2472870 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 23 Haziran