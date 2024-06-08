Bu hafta parasını hangisine yatıran kazandı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,51, Euro/TL yüzde 0,36, altının gram fiyatı yüzde 1,19 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,15 değer kazandı. Bu hafta en çok yükselen hisse ise, yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.112 ve en yüksek 10.610 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 azalışla 2 bin 401 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,79 düşüşle 15 bin 900 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 3 bin 975 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 3 bin 930 liraya düştü.
Bu hafta dolar yüzde 0,15 değer kazanarak 32,2630 liraya çıkarken, Euro yüzde 0,36 azalışla 34,9060 liraya geriledi.