Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor
Bu hafta altın fiyatları, Fed’in önümüzdeki çarşamba günü alacağı faiz kararı öncesi rekor kırdı. Geçtiğimiz çarşamba 2 bin 535 dolara yükselen ons altın, önceki gün de 2 bin 565 dolara çıkarak rekor tazeledi. Yurtiçinde fiyatı ons altın ve Dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise bu hafta önce 2 bin 764 TL’ye, sonra 2 bin 804 TL’ye ulaşarak yeni rekor seviyesini gördü.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle yeni rekor seviyelere ulaştı.
Spot altın, haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2 bin 535 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.
Aynı gün, fiyatı ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamayla belirlenen gram altın ise 2 bin 764 TL seviyesine kadar yükseldi.
Perşembe gününü 2 bin 558 dolar ile rekor kapanışla kapatan ons altın, dün de rekor tazelemeye devam etti. Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2 bin 565 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Yurtiçinde gram altın ise 2 bin 804 TL seviyesine kadar yükseldi.