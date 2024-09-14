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  4. Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor

Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor

Bu hafta altın fiyatları, Fed’in önümüzdeki çarşamba günü alacağı faiz kararı öncesi rekor kırdı. Geçtiğimiz çarşamba 2 bin 535 dolara yükselen ons altın, önceki gün de 2 bin 565 dolara çıkarak rekor tazeledi. Yurtiçinde fiyatı ons altın ve Dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise bu hafta önce 2 bin 764 TL’ye, sonra 2 bin 804 TL’ye ulaşarak yeni rekor seviyesini gördü.

Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor - Sayfa 1

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle yeni rekor seviyelere ulaştı.

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Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor - Sayfa 2

Spot altın, haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2 bin 535 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.

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Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor - Sayfa 3

Aynı gün, fiyatı ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamayla belirlenen gram altın ise 2 bin 764 TL seviyesine kadar yükseldi.

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Bu hafta rekor kırdı: Gram altın 3 bin TL’ye koşuyor - Sayfa 4

Perşembe gününü 2 bin 558 dolar ile rekor kapanışla kapatan ons altın, dün de rekor tazelemeye devam etti. Spot altın haftanın son işlem gününde ons başına 2 bin 565 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Yurtiçinde gram altın ise 2 bin 804 TL seviyesine kadar yükseldi.

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