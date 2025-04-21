Bu hafta temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?
Borsa İstanbul’da bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu. Ödemeler, belirlenen tarihlerde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
Borsa İstanbul’da işlem gören 8 şirket bu hafta (21-25 Nisan) temettü ödemesi yapacak. Nisan ayının son 3 günü ise (28-30 Nisan) 5 şirket temettü ödemesi yapacak. Şirketlerin temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.
Genel kurul toplantılarının ardından temettü açıklamasında bulunan şirketler kâr dağıtım için ödeme tarihlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
İşte bu hafta yatırımcılarıyla kârını paylaşacak şirketler: