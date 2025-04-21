Bu hafta temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?

Borsa İstanbul’da işlem gören 8 şirket bu hafta (21-25 Nisan) temettü ödemesi yapacak. Nisan ayının son 3 günü ise (28-30 Nisan) 5 şirket temettü ödemesi yapacak. Şirketlerin temettü ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti.