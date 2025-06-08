Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak
Borsa İstanbul'da işlem gören 16 hisse üzerindeki yasaklar bu hafta kalkacak. Söz konusu hisseler, belirlenen tarihler itibarıyla yeniden serbest işlem koşullarına dönecek.
Borsa İstanbul’da 10-13 Haziran 2025 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan geçici kısıtlamalar sona eriyor. Bu kapsamda 16 hisse senedindeki kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler kaldırılarak, söz konusu hisseler yeniden herhangi bir kısıtlama olmadan işlem görmeye başlayacak.
İşte tedbir süresi dolan hisseler…
Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) – 10 Haziran Salı
Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, Brüt takas
Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) – 10 Haziran Salı
Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi