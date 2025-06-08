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  4. Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak

Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak

Borsa İstanbul'da işlem gören 16 hisse üzerindeki yasaklar bu hafta kalkacak. Söz konusu hisseler, belirlenen tarihler itibarıyla yeniden serbest işlem koşullarına dönecek.

Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 10-13 Haziran 2025 işlem haftasında, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan geçici kısıtlamalar sona eriyor. Bu kapsamda 16 hisse senedindeki kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi gibi tedbirler kaldırılarak, söz konusu hisseler yeniden herhangi bir kısıtlama olmadan işlem görmeye başlayacak.

İşte tedbir süresi dolan hisseler…

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Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak - Sayfa 2

Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) – 10 Haziran Salı

Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, Brüt takas

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Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak - Sayfa 3

Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL) – 10 Haziran Salı

Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi

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Bu hafta yasaklar kalkıyor! 16 hissede tedbirler sona eriyor: Yatırımcılar rahat nefes alacak - Sayfa 4

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) – 10 Haziran Salı

Sona erecek tedbirler: Kredili işlem yasağı

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