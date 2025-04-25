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  4. Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı?

18-25 Nisan haftasında yatırım araçlarının performansı belli olurken en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları dikkat çekti.

Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.268,07 puanı ve en yüksek 9.531,35 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.

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Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya,

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Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 düşüşle 27 bin 420 liraya indi.

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Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı? - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 815 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,34 azalarak 6 bin 792 liraya geriledi.

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