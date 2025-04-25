Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu: En çok hangisi kazandırdı?
18-25 Nisan haftasında yatırım araçlarının performansı belli olurken en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları dikkat çekti.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.268,07 puanı ve en yüksek 9.531,35 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya,
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 düşüşle 27 bin 420 liraya indi.