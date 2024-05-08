Bu hastalıkları yaşayanlar dikkat! 10 yıl erken emekli olabilirsiniz

Malulen emeklilik aylığı, çalışma yeteneğini kaybeden sigortalılara sağlanan bir sosyal güvence ödeneğidir. Bu aylık, sigortalının iş göremezlik ödeneği ile birlikte ödenirken, eğer sigortalı çalışmaya devam edemez duruma gelirse, iş göremezlik ödeneği kesilir ve sadece malulen emeklilik aylığı ödenir.

Bu durumda, malulen emeklilik aylığı sigortalının ekonomik güvencesini sağlamaya yönelik bir destektir. Ayrıca, sigortalının vefat etmesi durumunda, malulen emeklilik aylığı dul ve yetimlerine bağlanır.