Bu hastalıkları yaşayanlar dikkat! 10 yıl erken emekli olabilirsiniz
Sigortalı bir kişinin sağlık durumu çalışmasına engel olacak derecede ise ve emeklilik şartları sağlanıyorsa, malulen emeklilik hakkına sahip olabilir. Peki malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik için aranan şartlar nelerdir? Malulen emeklilik başvurusu için hangi belgeler gerekir? İşte malulen emeklilik için sahip olunması gereken şartlar...
Malulen emeklilik aylığı, çalışma yeteneğini kaybeden sigortalılara sağlanan bir sosyal güvence ödeneğidir. Bu aylık, sigortalının iş göremezlik ödeneği ile birlikte ödenirken, eğer sigortalı çalışmaya devam edemez duruma gelirse, iş göremezlik ödeneği kesilir ve sadece malulen emeklilik aylığı ödenir.
Bu durumda, malulen emeklilik aylığı sigortalının ekonomik güvencesini sağlamaya yönelik bir destektir. Ayrıca, sigortalının vefat etmesi durumunda, malulen emeklilik aylığı dul ve yetimlerine bağlanır.
Malulen emeklilik nedir?
Meslekte çalışma ve kazanma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda, sürekli bir gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük için oluşturulmuş olan sigorta bu durumdaki vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacındadır.
Malulen emekli olan vatandaşların, kaybettikleri işlerinden dolayı kazanamadıkları geliri telefi etmek için oluşturulan malulen emeklilik için gerekli şartları karşılamaları gerekmektedir.
İşte bu haktan faydalanabilmek için uygun görülen şartlar:
Malulen emeklilik şartları nelerdir?
– Malulen emekliye ayrılacak olan kişinin ister 4A (SSK) ister 4B (Bağ-Kur) ister de 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olduğu fark etmeksizin sigortalı çalışmaya başlamasının ardından 10 yıl geçmesi gerekmektedir.
– 10 yıllık bu çalışma süresi boyunca çalışanın en az 1800 günlük bir prim ödemesi ve hizmet süresi olmalıdır.
– Çalışanın, sağlık kurulu tarafından en az %60 ve üstü güç kaybına uğradığı resmi raporlarla tespit edilmelidir ve bu durumun işe başladığı tarihten sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir.