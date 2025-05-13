Bu hisselere adeta para aktı: 3,5 milyar TL! İşte borsada bugün para girişi - çıkışı olan hisseler
Borsanın düşüşle kapandığı haftanın ikinci gününde en çok para girişi ve para çıkışının olduğu hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü, endeks bazında düşüşle tamamlandı. 13 Mayıs Salı günü, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 9700,17 puandan kapattı. Endeksin gerilemesine rağmen, gün içinde aktif işlem farklarında pozitif seyir dikkat çekti.
BIST 100 endeksinde toplam aktif alış-satış farkı +3 milyar 582 milyon 217 bin TL olurken, BIST 30 endeksindeki pozitif fark +4 milyar 166 milyon 497 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisseleri kapsayan genel tabloda ise +2 milyar 996 milyon 507 bin TL aktif işlem farkı görüldü.
Borsanın düşüşle kapandığı günde bazı hisselere güçlü para girişi yaşanırken, bazı hisselerdeki belirgin para çıkışları da dikkat çekti.
İşte bugün para çıkışı olan hisseler...