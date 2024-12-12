Bu lahmacun restoranlarından uzak durun! Bakın hangi etle lahmacun yapıyorlarmış
Tarım ve Orman Bakanlığı, lahmacunlarda sağlığa zararlı maddelerin kullanıldığını tespit etti. Yapılan açıklamada Lahmacun'a hile karıştıran restoranlar ifşa edildi. Bakanlık, vatandaşları şüpheli gıdalar hakkında ALO 174 hattını arayarak ihbar yapmaya çağırıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlere devam ediyor. Bakanlık, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili önemli uyarılarda bulunmaya devam ederken, “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” başlıklarıyla yayımladığı yeni raporda, bazı gıda firmalarının halk sağlığını riske attığını duyurdu.
Bu kapsamda, son yapılan denetimlerde, lahmacun gibi popüler Türk yemeklerine sağlığa zararlı ürünlerin karıştırıldığı tespit edildi. Özellikle lahmacunlarda "Tek Tırnaklı Eti", "Kanatlı Eti" ve "Sakatat" gibi tehlikeli gıdaların kullanıldığı belirlendi.
Bu rapor, gıda sektöründe güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, bu tür denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini vurgularken, aynı zamanda haksız rekabetin önüne geçilmesi ve vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşmalarının sağlanması adına önemli bir adım atıldığını belirtiyor.
RESTORANLAR AÇIKLANDI
Listeye alınan firmalar, taklit ve tağşiş yapılmış gıda ürünleriyle faaliyet gösteren işletmeler olarak dikkat çekiyor. “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde yer alan lahmacuncu firmalar şunlar: Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun, ve Efes Pidecisi.