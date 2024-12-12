Bu lahmacun restoranlarından uzak durun! Bakın hangi etle lahmacun yapıyorlarmış

Bu rapor, gıda sektöründe güvenliği sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, bu tür denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini vurgularken, aynı zamanda haksız rekabetin önüne geçilmesi ve vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşmalarının sağlanması adına önemli bir adım atıldığını belirtiyor.