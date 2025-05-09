Bu mahallede ev almak hayal! İstanbul’un En pahalı mahalleleri açıklandı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Endeksa Nisan ayı verilerine göre, bazı bölgelerde ortalama konut değerleri 70 milyon TL'ye yaklaştı. Özellikle lüks segmentte yer alan semtlerde metrekare fiyatı 200 bin TL'yi aştı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre amortisman sürelerinin 50 yıla kadar çıktığı bu bölgeler, yüksek getiri beklentisiyle yatırımcıların radarına girdi.

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