Bu mahallede ev almak hayal! İstanbul’un En pahalı mahalleleri açıklandı! Fiyatlar dudak uçuklattı
İstanbul'da konut piyasasında fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken bazı mahallelerde ev sahibi olmak neredeyse imkânsız hale geldi.
Endeksa Nisan ayı verilerine göre, bazı bölgelerde ortalama konut değerleri 70 milyon TL'ye yaklaştı. Özellikle lüks segmentte yer alan semtlerde metrekare fiyatı 200 bin TL'yi aştı. Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre amortisman sürelerinin 50 yıla kadar çıktığı bu bölgeler, yüksek getiri beklentisiyle yatırımcıların radarına girdi.
İşte İstanbul'un en pahalı 25 mahallesi...
25 - KAZLIÇEŞME (ZEYTİNBURNU)
Ortalama değer: 32 milyon 375 bin 352 TL
Amortisman: 20 yıl
Yıllık değişim: Yüzde 4,39 artış
Ortalama birim fiyat: ₺175.953/m²
24 - BALMUMCU (BEŞİKTAŞ)
Ortalama değer: 32 milyon 506 bin 89 TL
Amortisman: 31 yıl
Yıllık değişim: Yüzde 37,31 artış
Ortalama birim fiyat: ₺140.719/m²