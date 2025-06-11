Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Halka açık şirketler arasında, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda artıran firmalar belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu şirketler, finansal performanslarıyla dikkat çekiyor.

İşte net kârını en çok arttıran şirketler...