  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı

Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında net kârını en çok artıran şirketler açıklandı.

Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da 2025 yılı birinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Halka açık şirketler arasında, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda artıran firmalar belli oldu. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu şirketler, finansal performanslarıyla dikkat çekiyor.

İşte net kârını en çok arttıran şirketler...

1 | 11
Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı - Sayfa 2

10 - İnnosa Teknoloji A.Ş. (INTEK)
Yıllık net kâr değişimi: %1822,24

2 | 11
Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı - Sayfa 3

9 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Yıllık net kâr değişimi: %2558,47

3 | 11
Bu şirketin net kârı 609 bin kat arttı! Borsada kârını en çok artıran 10 şirket açıklandı - Sayfa 4

8 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Yıllık net kâr değişimi: %2785,32

4 | 11