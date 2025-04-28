Bu ürünlere dikkat! Peynirde mantar ilacı, baharat ve yağda yasaklı boya kullanımı tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, yağ, bitkisel ürün, peynir ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; peynirde natamisin, baharat ve yağ yapımında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı ve zeytinyağı yapımında usulsüzlükler tespit edildi.