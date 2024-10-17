Bu yöntemlerle elektrik faturanız yarıya düşecek! İşte, elektrik faturasını düşürmenin 10 yolu

LED AMPULLER KULLANIN

LED ampuller, daha az ısı üreten düşük sıcaklıklarda çalışabilir. LED ampul, geleneksel bir ampule göre çok daha az enerji tüketir ve bu sayede enerji faturalarında önemli bir azalma sağlar. Ayrıca LED ampuller genellikle daha verimli ve uzun ömürlüdür.