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  4. Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var?

Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var?

Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan 9'uncu şirket oldu. Trilyon dolar büyüklükteki şirketler kulübünde toplamda 8 şirket var.

Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var? - Sayfa 1

Dow Jones Market Data'ya göre, güncel listenin ilk sırasında yaklaşık 3,4 trilyon dolar piyasa değerine sahip Apple var. Apple, 2018 yılından beri listede, onu yaklaşık 3 trilyon dolar ile Nvidia ve Microsoft takip ediyor.

Microsoft listeye 2019’da girdi.

Şirketler 1 trilyon dolar barajını ne zaman aştı?

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Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var? - Sayfa 2

Apple, 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon dolar kulübüne girdi. Apple'ın 2 trilyon dolar değeri aşması ise bundan yaklaşık 1 yıl sonra oldu. Ocak 2022'de ise Apple, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini gördü.

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Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var? - Sayfa 3

Nisan 2019'da Microsoft önce 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Ağustos 2020'de bunu 2 trilyon dolarlık piyasa değeri, Ocak 2024'te ise 3 trilyon dolarlık piyasa değeri takip etti.

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Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var? - Sayfa 4

Listenin üçüncü sırasındaki Nvidia, Mayıs 2023'te 1 trilyon dolar değere, Şubat 2024'te 2 trilyon dolar değere ve Haziran 2024'te 3 trilyon dolar değere ulaştı.

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