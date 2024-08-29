Buffett da katıldı: Trilyon dolarlık şirketler kulübünde hangi şirketler var?

Dow Jones Market Data'ya göre, güncel listenin ilk sırasında yaklaşık 3,4 trilyon dolar piyasa değerine sahip Apple var. Apple, 2018 yılından beri listede, onu yaklaşık 3 trilyon dolar ile Nvidia ve Microsoft takip ediyor.

Microsoft listeye 2019’da girdi.

Şirketler 1 trilyon dolar barajını ne zaman aştı?