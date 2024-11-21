Bugün açıklanacak: Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? İşte ekonomistlerin tahminleri...
Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Son 7 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in beklenen faiz indirimini bugün yapıp yapmayacağı merak konusu. AA, Foreks, TCMB, Bloomberg ve Reuters anketine katılan ekonomistler, bugünkü Para Politikası Kurulu kararına ilişkin tahminlerini paylaştı. Ekonomistlerin tamamı aynı tahminde birleşti. İşte konuya ilişkin detaylar....
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı için kritik gün geldi. Milyonların merakla beklediği karar bugün saat 14.00'te açıklanacak.
SON FAİZ ARTIŞI MARTTA OLDU
Merkez Bankası 7 aydır faizlerde değişiklik yapmıyor. Son faiz artışı mart ayında yapılmıştı. O tarihte 50 baz puanlık artışa giden Merkez, faizi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çekmişti.
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merkez Bankası seri faiz artışlarına Haziran 2023'te başladı. Söz konusu tarihten Mart 2024'e kadar toplamda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yapıldı.
7 aydır ise faiz yüzde 50'de sabit kalırken, Merkez'in ne zaman faiz indirimine gideceği merak konusu.