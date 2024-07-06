Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK tek tek açıkladı! SSK, Bağ-KUR ne zaman emekli olurum?

Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Türkiye'de 15 milyonu aşkın emekli bulunuyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasından sonra yüzde 24,37 zam elde eden emekliler, emekillik hakkı bekleyen vatandaşları da harekete geçirdi. Ne zaman emekli olurum, emekli olunca ne kadar maaş alırım diyenler için SGK emekli aylık bilgisi hesaplama ekranını devreye soktu. Prim gün sayısı 3600 sayısından fazla olan herkes emekillik hakkı kazandığında ne kadar maaş alabileceğini ve emekliliğine ne kadar kaldğını bu ekrandan takip edebilir. Peki bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım e devletten nasıl öğrenilir? İşte adım adım emekli SSK Bağkur maaş hesaplama...