Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK tek tek açıkladı! SSK, Bağ-KUR ne zaman emekli olurum?
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Enflasyon ile emeklilere yapılan zam, emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşı da harekete geçirdi. SGK, uygulamayı devreye soktu. Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım diyenler için 4A, 4B, 4C emekli aylık bilgisi hesaplama ekranı açıldı. Peki, SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır, emekli olunca ne kadar maaş alırım nasıl hesaplanır?
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Türkiye'de 15 milyonu aşkın emekli bulunuyor. TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasından sonra yüzde 24,37 zam elde eden emekliler, emekillik hakkı bekleyen vatandaşları da harekete geçirdi. Ne zaman emekli olurum, emekli olunca ne kadar maaş alırım diyenler için SGK emekli aylık bilgisi hesaplama ekranını devreye soktu. Prim gün sayısı 3600 sayısından fazla olan herkes emekillik hakkı kazandığında ne kadar maaş alabileceğini ve emekliliğine ne kadar kaldğını bu ekrandan takip edebilir. Peki bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım e devletten nasıl öğrenilir? İşte adım adım emekli SSK Bağkur maaş hesaplama...
BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM E DEVLETTEN NASIL ÖĞRENİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet üzerinde başlattığı emekli aylık bilgisi ekranı sayesinde, 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' diyenler maaşlarını pratik bir şekilde hesaplayabiliyor ve kaç gün sonra emekli olabileceklerini görebiliyor.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı, bir kişinin çalışma hayatı boyunca yatırdığı prim gün sayısı, prime esas kazançlarının ortalaması ve emeklilik yaşına göre hesaplanır. Türkiye'de emekli maaşı hesaplamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen formüller kullanılır ve bu formüller, kişinin çalışma süresi, prime esas kazançları ve çalıştığı dönemlerdeki yasal düzenlemeler gibi faktörleri dikkate alır. Prim gün sayısı ve kazançlar arttıkça, emekli maaşı da genellikle daha yüksek olur.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2024
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
• T.C Kimlik numarası,
• SSK Sicil Numarası,
• Baba adı,
• Nüfus il,
• Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor. 2024 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştı. SGK tarafından uygulama bugün itibarıyla açıldı.