Burası Muş'tur güneşi hoştur Muş Belediyesi, 80 milyon liralık Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı yaptı. Projeyle ayda 3 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayarak, kentteki diğer yatırımlara kaynak sağlanacak.

Türkiye'de güneş enerjisinin üretilebileceği verimli kentlerden biri olan Muş'ta, bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla belediye tarafından GES projesi hazırlandı. Kentin su ihtiyacının karşılandığı depoların ve pompaların enerji ihtiyacını güneşten temin ederek önemli bir gider kaleminden kurtulmayı hedefleyen belediye, Korkut ilçesinin Kümbet köyü kırsalında 80 milyon liralık yatırımla GES kurdu. 1 | 13

Bölgedeki 123 bin metrekare alanı kapsayan ve 10 bin 360 panelden oluşan 4,7 megavat kapasiteli santral, tamamlanma aşamasına geldi.

Kısa süre içinde tesisi devre almayı hedefleyen belediye, bu sayede enerji giderlerinden ayda 3 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayarak bu kaynağı kentin diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanacak. 2 | 13

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin elektrik ihtiyacını gidermek üzere hayata geçirdikleri GES projesini çok önemsediğini söyledi. Tesisin kurulumunda son aşamaya geldiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu: "Kurduğumuz 4,7 megavatlık tesisimiz, tükettiğimiz enerjinin yüzde 60'ını karşılayacak. 10 bin 360 panelin kurulumu devam ediyor. Bununla enerji sarfiyatımızı karşılayıp tasarruf ettiğimiz finansı belediyenin farklı hizmetlerinde kullanacağız. Bu nedenle projenin bitmesini heyecanla bekliyoruz. Elektrik dağıtım şirketine ciddi miktarda elektrik faturası ödüyoruz. İnşallah tesisimizin hizmete girmesiyle buradan temin edilecek enerji, belediyemizin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak." 3 | 13