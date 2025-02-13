Çalışan emeklilere kötü haber! Çift maaş dönemi sona mı eriyor? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı
Emeklilikte çift maaş alınan dönemler geride kaldı. Emekli olduktan sonra hem emekli maaşını alıyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alıyordu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe girenlerin emeklilik maaşı alırken çalışmaları durumunda maaşlarının kesileceği yeni düzenleme hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.
Emeklilikte çift maaş dönemi sona eriyor. Daha önce emekliler, hem emekli maaşı hem de çalıştıkları iş yerinden maaş alabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, 1 Ekim 2008 sonrası ilk kez SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur olarak sigortalı olanlar için bu uygulama kaldırılıyor. 1 Ekim 2008’den önce sigortalı olup emekli olanların maaşlarında ise herhangi bir kesinti olmayacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemeye ilişkin detayları TGRT Haber TV’de anlattı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte işe girişiniz ne kadar eskiyse, ne kadar erken emekli olmuşsanız o kadar avantajlısınız. Maalesef yeni nesil gençlerimiz, özellikle 1 Ekim 2008’den sonra işe girenlerin çok şanssız olduğunu söyleyebiliriz.
Biliyorsunuz, şu anda emeklilerimiz ne yapıyor? Emekli olduktan sonra hem emekli maaşını alıyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alıyor, yani çift maaş alıyor. dedi
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Yeni uygulamaya göre, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için hem emekli maaşı alıp hem de çalışmaya devam etmek artık mümkün olmayacak.
Daha önce emekliler, maaşlarını alırken bir işte çalışabiliyor ve ek gelir elde edebiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, sigorta girişi 1 Ekim 2008’den sonra olanlar için bu uygulama tamamen kaldırılıyor.
Bu kapsamda, emekli olup çalışmaya devam edenlerin maaşları SGK tarafından kesilecek. Çalışmayı bırakanlar ise yeniden emeklilik başvurusu yaparak maaşlarını alabilecek." ifadelerini kullandı. İsa Karakaş, düzenlemenin sadece 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanları kapsadığını, öncesinde sigorta girişi olan emeklilerin ise bu durumdan etkilenmeyeceğini vurguladı.