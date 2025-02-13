Çalışan emeklilere kötü haber! Çift maaş dönemi sona mı eriyor? SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte işe girişiniz ne kadar eskiyse, ne kadar erken emekli olmuşsanız o kadar avantajlısınız. Maalesef yeni nesil gençlerimiz, özellikle 1 Ekim 2008’den sonra işe girenlerin çok şanssız olduğunu söyleyebiliriz.

Biliyorsunuz, şu anda emeklilerimiz ne yapıyor? Emekli olduktan sonra hem emekli maaşını alıyor hem de çalıştığı iş yerinden maaş alıyor, yani çift maaş alıyor. dedi