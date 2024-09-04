Çalışanlar dikkat! Kendi rızasıyla işten çıkan çalışan nasıl kıdem tazminatı alır?

Peki bir kişi işten kendi rızasıyla ayrıldığında hangi şartlarda kıdem tazminatı alabilir? Bunun için SGK’dan bir yazı almak gerekiyor mu? Yıl sonunda kıdem tazminatı tavanı yükseldiği için işten ayrılmak isteyenler yıl sonunu beklemeli mi?