Çalışanlar dikkat! Kendi rızasıyla işten çıkan çalışan nasıl kıdem tazminatı alır?
Çalışanların işten ayrılmaları durumunda en büyük dayanağı kıdem tazminatı oluyor. Bir iş yerinde normal şartlarda kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak ve işten çıkarılmış olmak gerekiyor. Ancak bunun bazı istisnaları var. Bazı şartları yerine getirenler işten kendi ayrılsa bile kıdem tazminatı alabiliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
İş akdinin feshedilmesiyle çalışanlar kıdem tazminatına kavuşabiliyor. Normal şartlarda 1 yılın üzerinde bir iş yerinde çalışan kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. İşten çıkarılma durumlarında ödenen kıdem tazminatında bazı durumlarda çalışan kendi rızasıyla çıkış yapsa bile kıdem tazminatı ödemesi alabiliyor.
Peki bir kişi işten kendi rızasıyla ayrıldığında hangi şartlarda kıdem tazminatı alabilir? Bunun için SGK’dan bir yazı almak gerekiyor mu? Yıl sonunda kıdem tazminatı tavanı yükseldiği için işten ayrılmak isteyenler yıl sonunu beklemeli mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Mülga olan 1475 sayılı eski iş kanunun sadece kıdem tazminat maddesi yürürlükte kalmıştır. Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçinin, 25. maddesinde ise işverenin feshi ile beraber kıdem tazminatı alınabiliyor.
Kıdem tazminatı almanın şartları
Kıdem tazminatı alma haklarından bir tanesi de emekliliktir. Emeklilik şartlarını hak ettiğiniz zaman kıdem tazminatı alabilmektesiniz. 3 ayrı dönem ve kendi içerisinde de yaşlılık aylığı ve kısmı aylık üzerinden ayrı değerlendirmeler mevcuttur.