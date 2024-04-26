Çalışanlar "Yılın En İyi İşverenleri"ni belirledi
Great Place To Work, 2024'te Türkiye'de "Yılın En İyi İşverenleri Listesi"ni açıkladı.
Globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work, Türkiye listesi için bilgi teknolojileri, üretim, finans, perakende, ilaç ve diğer sektörlerden 600'den fazla şirketi analiz etti. "Yılın En İyi İşverenleri Listesi"ne giren şirketlere ödülleri, Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen törende takdim edildi.
Great Place To Work Türkiye Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Toprak, yaptığı açıklamada, bu yıl dünya çapında 20 bine yakın işletmeyle çalışma şansı yakaladıklarını söyledi.
Great Place To Work'ün dünyada kurum kültürü konusunda otorite olduğunu belirten Toprak, "Çalışanın sesi bizim için çok önemli. Çalışanın sesini objektif kriterlere göre anonim kalacak şekilde alıyoruz ve bunları bir güven endeksi araştırmasında şirketlere takdim ediyoruz." diye konuştu.
Toprak, katkı almak için çalışanlar nezdinde iyi bir şirket olmak gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle Z jenerasyonu, milenyum jenerasyonu, 26-34 arasındaki yaş grupları işlerinde anlam arıyorlar, değer görmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Toprak, bu yeni jenerasyonun iş ve yaşam dengesine önem verdiğini ve kendi fikirlerini dahil edebilecekleri kurgular aradıklarını dile getirdi.
Türkiye'de de Amerika ve Avrupa'daki gibi işveren piyasası değil çalışan piyasası oluştuğunu aktaran Toprak, "Great Place To Work doğru adayları çekebilmek için işveren markasına önemli bir katkı sağlıyor. Sertifikasyon alan şirketler pazarda fark yaratıyor." dedi.