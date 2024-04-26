Çalışanlar "Yılın En İyi İşverenleri"ni belirledi

Great Place To Work Türkiye Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Toprak, yaptığı açıklamada, bu yıl dünya çapında 20 bine yakın işletmeyle çalışma şansı yakaladıklarını söyledi.

Great Place To Work'ün dünyada kurum kültürü konusunda otorite olduğunu belirten Toprak, "Çalışanın sesi bizim için çok önemli. Çalışanın sesini objektif kriterlere göre anonim kalacak şekilde alıyoruz ve bunları bir güven endeksi araştırmasında şirketlere takdim ediyoruz." diye konuştu.