Çalışırken hastalanan sigortalıya erken emeklilik! Yaş beklemek yok, 5 yıl primle maaş bağlanıyor
Çalışma hayatının içinde yer alan sigortalının hastalanması ve işini sürdüremeyecek olması halinde erken emeklilik hakkını elde edebiliyor. Yaş beklemeden, belli şartları sağlayan çalışanlara 5 yıl primle maaş bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu hastalığı olanlara malulen emeklilik hakkı tanıyor. Peki, Aranan şartlar neler, hangi hastalıklar kapsamda? İşte detaylar
Çalışırken hastalanan sigortalı çalışana 5 yıllık primle erken emeklilik hakkı tanınıyor. Hastalanan çalışan eğer işini devam ettiremeyecek durumda ise emeklilik elde edebiliyor. Az primle erken emeklilik için SGK belli periyodlarla hastalık listesini güncelliyor
Yaş beklemeden erken emekli olmak mümkün
SGK belli şartları sağlayan hastalara erken emeklilik tanıyor. Bunun için prim şartı var. 1999’dan önce işe başlayan çalışanlar için belli şartlarda 3600 günle emeklilik olabiliyor.
1999’dan sonra SSK için bu süre 4500 güne çıktı. Bağkur’da ise 5400 gün şartı aranıyor. Primi yetmeyenlerde de yaş şartını işe giriş tarihine göre 58- 60 tamamlarsa emekli olabiliyor. Ancak daha az primle emekli olmanın yolu da açık. Bu noktada emeklilik için kişinin işgücü kaybı belirleyici oluyor. Buna malulen yani sağlık sebebiyle emeklilik ismi veriliyor.
Malulen emeklilikte iş gücü kaybı raporu şart!
Bir işyerinde çalışanlar, kendi adına Bağkur’lu olarak çalışanlar ve kamu görevlileri çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi halinde malulen emekli olabiliyor. Posta Gazetesi’nin haberine göre, emekli olunabilmesi için de malul olunduğuna dair rapor alınması gerekiyor. Genelde çalışanlar tarafından yanlış bilinen konu, hastaneden alınacak raporun, emeklilik için yeterli olacağı yönünde. Bu noktada SGK’nın yönlendirmesi şart.