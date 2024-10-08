Çalışırken hastalanan sigortalıya erken emeklilik! Yaş beklemek yok, 5 yıl primle maaş bağlanıyor

Malulen emeklilikte iş gücü kaybı raporu şart!

Bir işyerinde çalışanlar, kendi adına Bağkur’lu olarak çalışanlar ve kamu görevlileri çalışma gücünü ya da iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meslekte çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi halinde malulen emekli olabiliyor. Posta Gazetesi’nin haberine göre, emekli olunabilmesi için de malul olunduğuna dair rapor alınması gerekiyor. Genelde çalışanlar tarafından yanlış bilinen konu, hastaneden alınacak raporun, emeklilik için yeterli olacağı yönünde. Bu noktada SGK’nın yönlendirmesi şart.