Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplanıyor: Asgari ücret ve emekli zammı da masaya yatırılacak!

İş hayatı için kritik bir öneme sahip olan Çalışma Meclisi 13. kez toplanıyor. 23 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez toplanacak olan Çalışma Meclis'i 5 yıl sonra bir araya geliyor. Toplantı 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.