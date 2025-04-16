Çalışmadan nasıl emekli olunur? İsteğe bağlı sigorta ile kimler emekli olabilir?
Ev hanımları başta olmak üzere, sigortalı bir işte çalışmayanlar kendi istekleriyle prim ödeyerek emekli olabilirler. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmanın temel koşulu, primlerin süresinde ödenmesidir. Ayrıca, sigortalı olarak çalışırken herhangi bir nedenle işten ayrılan ve emeklilik için yeterli prim gün sayısına ulaşamamış olan kişiler de eksik prim günlerini isteğe bağlı sigorta ödeyerek tamamlayabilirler. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, isteğe bağlı sigorta konusundaki merak edilenleri kaleme aldı.
"İşçi, memur veya kendi adına bağımsız çalışanlar zorunlu sigortalı sayılır. Bu kişiler prim günü, sigortalılık süresi ve yaş koşullarını yerine getirerek emekli olabilir.
Sigortalı bir işte çalışmayan, ayda 30 günden az çalışan veya sigortalı çalışmayı bıraktığı için prim günü eksik olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olabiliyorlar.
İsteğe bağlı sigorta primi, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden ödenir. Kazancın ne kadar olacağı sigortalının kendisi tarafından belirlenir. Primler genel olarak asgari ücret üzerinden yatırılıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücret üzerinden yatırılan isteğe bağlı sigorta primi 1 gün için 277,39 TL, 30 gün için de 8.321,76 TL’dir.