Çalışmadan nasıl emekli olunur? İsteğe bağlı sigorta ile kimler emekli olabilir?

İsteğe bağlı sigorta primi, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişen tutarlar üzerinden ödenir. Kazancın ne kadar olacağı sigortalının kendisi tarafından belirlenir. Primler genel olarak asgari ücret üzerinden yatırılıyor. 2025 yılı itibarıyla asgari ücret üzerinden yatırılan isteğe bağlı sigorta primi 1 gün için 277,39 TL, 30 gün için de 8.321,76 TL’dir.