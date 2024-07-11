Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli aylığı düşüyor, kimlerin artıyor?
Emekli maaşı bağlanırken 3 döneme göre ayrı ayrı hesap yapılıyor. Asgari ücrete yakın seviyede maaş alanlar prim gün sayısını doldurduktan sonra çalışmaya devam ettikçe emekli maaşları düşüyor. Yüksek ücretle çalışanların aylıkları ise çalışmaya devam ettikçe artıyor. Peki enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emekli aylığında düşüş oluyor mu? İşte detaylar...
Emekli aylığı bağlanırken 2000 öncesi, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası dönemin kurallarına göre ayrı ayrı hesaplama yapılıyor. Yapılan hesaplamalar, asgari ücret ve buna yakın ücretle çalışanlar prim gün sayısını doldurduktan sonra çalışmaya devam ettikçe emekli aylıklarının düştüğünü ortaya koyuyor. Yüksek ücretle çalışanların aylıkları ise çalışmaya devam ettikçe artış gösteriyor. 2024'teki gibi yüksek enflasyon dönemlerinde ise aylıkta düşüş olmuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Daire Başkanı Erdoğan Üvedi’nin Şeker İş Sendikası’nın hakemli akademik dergisi İş ve Hayat’ta yayımlanan makalesinde kimlerin emekli aylığının düştüğüne, kimlerin arttığına, emekli aylıklarının asgari ücrete oranındaki gelişmelere ilişkin hesaplamalar ile çözüm önerileri yer aldı.
YÜKSEK MAAŞLA ÇALIŞANLARIN EMEKLİ AYLIĞI ARTIYOR
Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretle çalışanların 2008 / Ekim sonrasındaki gün sayısının toplam gün sayısı içindeki payının daha fazla olması durumunda emekli aylığı miktarı düşüyor. Buna karşılık yüksek kazançla çalışanların aylığı artıyor.
Örneğin, 2008 sonrası prim günü 90 olmak üzere toplam 3600 prim günü olan asgari ücretle çalışanın emekli aylığı 12.078 TL iken, 2008 sonrası prim günü 1350 ve toplam prim günü 3600 olan kişinin emekli aylığı 9.929 TL’de kalıyor. Buna karşılık asgari ücretin 7,5 katı ücretle aynı dönemlerde çalışan kişilerin emekli aylığı ise 23.913 TL’den 26.184 TL’ye yükseliyor.