Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli aylığı düşüyor, kimlerin artıyor?

Emekli aylığı bağlanırken 2000 öncesi, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası dönemin kurallarına göre ayrı ayrı hesaplama yapılıyor. Yapılan hesaplamalar, asgari ücret ve buna yakın ücretle çalışanlar prim gün sayısını doldurduktan sonra çalışmaya devam ettikçe emekli aylıklarının düştüğünü ortaya koyuyor. Yüksek ücretle çalışanların aylıkları ise çalışmaya devam ettikçe artış gösteriyor. 2024'teki gibi yüksek enflasyon dönemlerinde ise aylıkta düşüş olmuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberinde şu ifadelere yer verdi: