Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!
Cari açık, bir ülkenin dış ticaret dengesi, hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemlerinin toplamının negatif olması durumudur. Yani, bir ülkenin mal ve hizmet ihracatından, yatırımlarından ve diğer gelirlerinden elde ettiği döviz miktarının, mal ve hizmet ithalatı, dış borç faiz ödemeleri ve diğer giderleri için harcadığı döviz miktarından daha az olmasıdır.
Cari açığın nedenleri nelerdir?
Cari açığın oluşmasında birçok faktör etkili olabilir:
1-) Yüksek ithalat talebi
Ülke içinde üretilemeyen veya daha ucuza ithal edilebilen ürünlere olan talep yüksekse, ithalat artar ve cari açık oluşabilir.
2-) Düşük ihracat
Ülkenin rekabet gücünün düşük olması, ihracatın azalmasına ve cari açığın artmasına neden olabilir.
3-) Yüksek kamu harcamaları
Kamu harcamalarının gelirlerden fazla olması, cari açığı artırabilir.