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  4. Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!

Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri!

Cari açık, bir ülkenin dış ticaret dengesi, hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemlerinin toplamının negatif olması durumudur. Yani, bir ülkenin mal ve hizmet ihracatından, yatırımlarından ve diğer gelirlerinden elde ettiği döviz miktarının, mal ve hizmet ithalatı, dış borç faiz ödemeleri ve diğer giderleri için harcadığı döviz miktarından daha az olmasıdır.

Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri! - Sayfa 1

Cari açığın nedenleri nelerdir?

Cari açığın oluşmasında birçok faktör etkili olabilir:

1-) Yüksek ithalat talebi

Ülke içinde üretilemeyen veya daha ucuza ithal edilebilen ürünlere olan talep yüksekse, ithalat artar ve cari açık oluşabilir.

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Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri! - Sayfa 2

2-) Düşük ihracat

Ülkenin rekabet gücünün düşük olması, ihracatın azalmasına ve cari açığın artmasına neden olabilir.

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Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri! - Sayfa 3

3-) Yüksek kamu harcamaları

Kamu harcamalarının gelirlerden fazla olması, cari açığı artırabilir.

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Cari açık neden oluşur? Cari açığın ekonomiye etkileri! - Sayfa 4

4-) Yüksek enerji ithalatı

Enerji kaynaklarına bağımlı ülkelerde, enerji fiyatlarındaki artışlar cari açığı olumsuz etkileyebilir.

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